"Así es el amor, piel es piel": ¿Danna Paola apoya infidelidad de académico?

Ciudad de México.- Danna Paola subió varias historias de Instagram en las que habla de un tema controversial ocurrido el día de ayer durante el concierto de La Academia.

Todo ocurrió cuando Carlos y Dalú fueron confrontados por un supuesto romance dentro del programa pero el joven tiene novia en Guadalajara. Tras ello, Danna mostró su postura a favor de la poligamia

Si se gustan o no, es muy heavy, y es que yo defiendo el amor a toda costa, es que la novela que viví hoy, no pude decir nada y yo gritaba objeción y no podía hacer nada”, dijo Danna.