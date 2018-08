Atacan a Gael García por defender ley para despenalizar el aborto

Ciudad de México.- Gael García causó una gran controversia en su cuenta de Instagram luego de que a través de un video se manifestara a favor de la ley que despenalizará el aborto en Argentina este miércoles.

Afirmando que la mitad de su familia radica en ese país, el actor mexicano expresó: “Yo no soy nadie para decidir sobre el cuerpo de una persona. Pero puedo apoyar desde cualquier lugar, una ley que contemple los derechos de las mujeres por un país más igualitario de justicia social. Este 8 de agosto, en Argentina, será ley”.

Conjuntamente, García Bernal se solidarizó con las mujeres de su gremio y manifestó: “como amigo, como hermano, como hijo, como novio, como amante, como padre, apoyo a todas las mujeres para que se garantice su derecho. Y apoyo en especial a mi tribu de las actrices argentinas, que, junto con tantas voces, están a punto de hacer historia. #abortolegalya #quesealey “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Tras estas declaraciones, algunos de sus seguidores replicaron:

@suryywil: “No tienes idea de la estupidez que dices!!! ¡¡¡¡¡Si las mujeres que hacen esta bajeza no abrieran las piernas por CALIENTES no hay necesidad de abortar o por lo menos usarán algún método en estos tiempos no vengas con pendejadas, mejor hace un vídeo y pregunta por qué son CALIENTES y brutas!!!!! Solo en caso de violación estaría de acuerdo no por calenturientas eh dicho”.

@prismedmar: “Primero peje y ahora aborto. Eres un hueco del cerebro m'becilllll”.

@nenizbg: “Te indignas al ver cuerpos descuartizados por el crimen organizado. Pero no te provoca nada ver fotografías de un “feto” (que para ti no tiene vida) desmembrado. Que contrariedad”.

@gabyumbaugh86_: “Porque tu madre no te aborto! No estuvieras hablando tanta M¡€[email protected]”.

@donaldo2706: “Gael García, no seas Pendejo, imagínate que tu Santa Madre te Hubiera abortado a ti? No existirías, no serias Actor Pendejo”.

Hasta el momento, el protagonista de cintas como 'Y tú mamá también', 'Diarios de Motocicleta' o 'Amores perros', entre otras, no ha dado respuesta a ninguno de estos mensajes.