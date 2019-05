'Avengers: Endgame' ya cuenta con nueva escena postcréditos en cines

Los Ángeles, EU.- A pesar de ser la conclusión de la primera era del Universo Cinematográfico de Marvel, Avengers: Endgame no es, de hecho, el final de esta franquicia. Esta es una franquicia de películas que va a dominar Hollywood durante mucho tiempo y que continuará muy pronto con Spider-Man: Far From Home a finales de este verano.

Es una tradición que las películas de MCU incluyan algún tipo de escena extra durante y/o después de los créditos para probar lo que se avecina o al menos para puntuar lo que haya ocurrido de alguna manera. Cada una de las entradas de la franquicia ha tenido algo parecido, un incentivo para esperar los créditos por algo extra. Sin embargo la púltima entrega de Los Vengadores no incluye ningún tipo de escena postcrédito.

Sin embargo, Ahora, Marvel y Disney han agregado una nueva escena postcréditos. En realidad, es una escena que probablemente ya has visto, y que incluso te podría haber arruinado partes importantes de Avengers: Endgame.

Se trata del tráiler de Spider-Man: Far From Home, donde aparecen Spider-Man (Tom Holland) Mysterio (Jake Gyllenhaal) Nick Fury (Samuel L. Jackson) y MJ (Zendaya), que debutó hace cinco días en línea y en los cines.

Ese tráiler se lanzó inicialmente con una advertencia en la parte superior de nada menos que el mismo Tom Holland, que advertía a los espectadores de los grandes spoilers que esperaban. Y a partir de este fin de semana, se convirtió en un trailer que aterrizó al final de la película en lugar del principio ya que los cines solían mostrar los tráilers después de las películas.