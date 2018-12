Benito Cerati: “No fue nada de drogas, nada de lo que dicen”

Palermo, Argentina.- Después de haber sido internado de emergencia el hijo del músico Gustavo Cerati, luego de desvanecerse en la vía pública y golpear la cabeza contra el suelo en el barrio porteño de Palermo, en Argentina.

El también cantante explicó a través de su cuenta de Instagram:

Estoy en casa, hoy estuve dando vueltas por el barrio, estoy re bien, esto me pasa dos, tres veces al año, es una epilepsia mínima, pero no se preocupen, no fue nada de drogas, ni nada de lo que dicen”.