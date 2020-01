¿'Bridget Jones' regresa? Renée Zellweger habla sobre un cuarto filme

Estados Unidos.- Tal parece que Renée Zellweger no le ha dicho adiós definitivamente a 'Bridget Jones' como dijo después de haber personificado al simpático personaje en El Bebé de Birdget Jones, la tercera y última película sobre la vida de la joven.

Esto pues durante una reciente entrevista con Vanity Fair dijo que si la autora decidía el lanzar un nuevo filme y la quisieran nuevamente como protagonista dijo que "sería divertido", dejando abierta la posibilidad.

Sin embargo, aclaró que no sabe si Helen Fieldin, autora de los libros, tenga pensado el llevar su cuarto libro, Bridget Jones: Mad About the Boy, a la pantalla grande.

Sé que la gente siempre se hace la misteriosa, pero yo no. Les prometo que no. La pura verdad es que no sé nada al respecto. Siempre soy la última en enterarme. Esa es una pregunta para Helen (Fielding, la autora), pero me gustaría que se lo planteara. Sé que escribió un libro, así que... quién sabe. Están construyendo posibles escenarios, y me llaman y me piden mi opinión. Me encantaría reencontrarme con ella. Me parece divertidísima, es la mejor. Así que, sí, si me invitaran, lo haría, seguro", aseguró.