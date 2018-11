Bryan Cranston quiere ser 'Walter White' en la película de 'Breaking Bad'

Washington, EU.- Los fans de Breaking Bad están de emocionados tras confirmarse que Vince Gilligan, creador de la serie, está preparando una película sobre la ficción de AMC. Pero todavía hay muchas preguntas en torno a la cinta, especialmente en torno a la participación de Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White/Heisenberg en la legendaria serie.

Cranston ha abordado la cuestión durante una entrevista, dejando claro que está dispuesto a retomar el papel que lo catapultó a la fama.

Parece que hay una versión cinematográfica de Breaking Bad, pero honestamente ni siquiera he leído el guión... No he recibido el guión, no lo he leído. Así que hay dudas sobre si veremos o no a Walter White en esta película",admitió Cranston durante su aparición en The Dan Patrick Show. .