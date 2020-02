Canción de Eleazar Gómez fracasa en YouTube ¿por culpa de Danna Paola? 

Ciudad de México.- El pasado 14 de febrero el cantante y actor Eleazar Gómez estrenó su sencillo No me puede olvidar la cual no ha sido bien recibida por el público en YouTube, pues hasta el momento suma más de 25 mil No Me Gusta.

Muchos internautas atribuyen este ‘fracaso’ a las sutiles referencias que el videoclip hace hacia Danna Paola, exnovia del famoso durante 2010, no que no le cayó del todo bien a los fans de la artista.

Pues aseguran que la modelo que aparece junto a Eleazar es tremendamente parecida a la jueza de La Academia, además de que el título del tema No me puede olvidar, da a entender que se está hablando de un amor pasado.

A pesar de estas supuestas indirectas, Eleazar Gómez ha negado tajantemente que su reciente canción haga referencia a su pasada relación con Danna.

Pero la cosa no acaba ahí, ya que en los comentarios del video de YouTube se pueden leer severas críticas donde aseguran que el sencillo simplemente es "horrible".