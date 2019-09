'Cibernético' pide se cancele orden de restricción de Adame contra Trejo

Ciudad de México.- El luchador mexicano conocido como 'El Cibernético' dijo haber conversado con Carlos Trejo y señalo que la pelea no se ha hecho por culpa de una orden de restricción por parte de Alfredo Adame.

Aunque para estos momentos la lucha de estas dos personalidades parece haberse olvidado ya, aún hay quienes esperan que el evento se confirme, uno de ellos es el luchador 'Cibernético', quien está dispuesto a todo para que ambos suban al ring.

'Cibernético' hizo un video en el que se dirige al actor para invitarlo a cancelar esta orden contra el cazafantasmas, aparte el mismo sugiere ponerse como réferi.

Este es un mensaje para ti, Alfredo Adame. Yo me puse en contacto con Carlos Trejo. A los dos los estimo mucho. Yo me preguntaba por qué no se iba a realizar esa pelea, pero ahora me doy cuenta que es porque tienes una orden de restricción de Carlos Trejo", dijo el luchador.