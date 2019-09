Clarividente Deseret hace fuerte predicción para Vicente Fernández

Ciudad de México.- La clarividente Deseret Tavares realizó fuertes predicciones sobre la salud de Vicente Fernández, ademas habló sobre la herencia de Juan Gabriel y sobre Miguel Bosé.

De Vicente mencionó que el cantante sufrirá un grave problema intestinal del cual tendrá que ser operado.

Sobre la herencia del Divo de Juárez dijo que su hijo Iván no obtendrá el dinero, puesto a que terminara en Europa, lugar donde se votará, quien se va a quedar con el dinero sera su esposa, Simona.

Sobre Miguel Bosé agregó lo siguiente:

Pues tiene cáncer y no sé que otra cosa más del sistema de defensas del cuerpo. Alguien de su gente ya me contactó, no están enojados (por lo que dije) sino preocupados. Vi que él tenía muy poco tiempo, pero si él se cuida, puede alargar su estadía".