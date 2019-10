¿Compromiso? Khloé Kardashian recibe enorme anillo de diamantes de su ex

Estados Unidos.- Después de que el mundo de Khloé Kardashian se 'pusiera de cabeza' al salir a la luz, en febrero pasado, que su expareja Tristan Thompson le fue infiel, la miembro del clan Kardashian-Jenner recibió anillo rosa de diamantes de parte del basquetbolista, lujosa joya que puede ser apreciada en un adelanto del próximo capítulo de Keeping Up with The Kardashians.

En una parte del trailer del episodio, la madre de True Thompson no esconde su asombro al mostrarle a unas amigas lo que su expareja le regaló después de la controversia por su ruptura y las infidelidades del padre de su hija.

Miren lo que Tristan me dio anoche, un diamante rosa", se escucha que expresa Khloé.

Khloé aparece en el adelanto mostrando a sus amigas y a Scott Disick el anillo que le regaló su ex, Tristan Thompson

Posteriormente, en las imágenes del adelanto se puede apreciar que Scott Disick, expareja de Kourtney Kardashian, expone que la joya parece "completamente un anillo de compromiso".

Khloé sonrió ante la reacción de Disick y pronto respondió: "No, no".

Scott Disick le expuso a Khloé Kardashian que el anillo que le regaló su expareja parece de compromiso/YouTube

Como es conocido, después de su separación Khloé Kardashian y Tristan Thompson se mantienen en contacto por su hija, True.

El adelanto del episodio del reality televisivo también ha acaparado la atención de los fans del clan Kardashian-Jenner debido a que muestra algunos conflictos y peleas entre los miembros de la famosa familia.

En una parte del estracto, Kris Jenner compara a sus hijas con los personajes de Chicas pesadas, exclamando que el lado divertido de Ki, Khloé, Korutney, Kylie y Kendall "es superado por su lado malo".