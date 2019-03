"Con Sylvia Pasquel no tengo tanta convivencia": Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- Luego de toda la polémica que han armando Frida Sofía, Michelle Salas y Sylvia Pasquel; Alejandra Guzmán habló sobre la relación que mantiene con su hermana.

Durante una entrevista para el programa Un nuevo día, la cantante comentó que no tiene tanta convivencia con Pasquel.

Yo con Sylvia siempre he sido una hermana, es mi media hermana mayor, yo con ella no he tenido tanta convivencia , entonces si he tenido uno que otro pleito”.

Por ejemplo, por una portada que sacaron ‘Las Pinal’, y no nos invitaron ni a mí, ni a Frida, ni a Luis Enrique, ni a sus hijas, pero digo, bueno yo sé que soy Pinal, sé que mi hermano es Pinal y a mi nadie me va a quitar lo que tengo, pero no me peleo por esas cosas porque no tengo tiempo, porque tengo mucho trabajo, porque me ocupo de escribir, de pintar, de mi salud, me acaban de operar a mí también”.