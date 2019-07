Con todo y mala pronunciación, Galilea Montijo canta 'My Heart Will Go On'

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo volvió a demostrar que no le importan las críticas, al animarse a cantar en inglés durante la emisión del programa Hoy.

El gracioso suceso ocurrió durante la sección Canta la Palabra, en el que Galilea se enfrentaba a su compañero Paul Stanley.

Los conductores tenían que interpretar una canción con la palabra sueña, sin embargo, Montijo no dudo en cantar My Heart Will Go On.

Pese a su mala interpretación del inglés, la famosa presentadora interpretó esta romántica canción que se conoce por ser parte de la banda sonora de la película Titanic.

El video de este gracioso episodio fue compartido en la cuenta oficial de Hoy en YouTube, el cual recopila muchos comentarios y burlas.

No tienes vergüenza”.

Gali eres la mejor”.

Los gringos los humillan y ustedes los aman”.

Está cantando en cetáceo”.