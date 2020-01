Courteney Cox 'alimenta' esperanza de romance entre Jennifer Aniston y Brad

Estados Unidos.- Todo parece indicar que Courteney Cox comparte la alegría de los fans que cumplieron un sueño al ver el reencuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt en los SAG Awards, ya que con su actividad en redes la intérprete de 'Monica' en Friends ha alimentado la euforia y esperanza por ver reunida a la expareja.

Como es conocido, Jennifer y Brad, quienes se divorciaron en 2005, tuvieron una cálida y alegre reunión en el backstage del Shrine Auditorium durante los premios entregados por el Sindicato de Actores de Estados Unidos, el pasado domingo.

Por supuesto, internautas no han dejado de hablar del tema en redes sociales, y ahora Courteney Cox ha estado dando 'me gusta' a varias publicaciones sobre la reunión de su gran amiga y el ex de Angelina Jolie.

La actriz de Scream le dio 'like' a un post de Twitter que habla sobre los posibles sentimientos de Jennifer y Brad.

Ellos aún se aman el uno al otro, no hay duda", se lee en la publicación a la que Courteney le dio 'me gusta'.

Asimismo, Cox regaló su 'like' a varias publicaciones de la cuenta de Instagram Comments by Celebs, posts en los que se muestran comentarios de famosos reaccionado con emoción a las virales fotografías del reencuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt.

La actividad de Courteney en redes sociales no ha pasado desapercibida para la masiva base fans que ansía que resurja el amor entre la expareja.