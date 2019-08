Cynthia Klitbo niega acusaciones sobre un desfalcó millonario a la ANDA

Ciudad de México.- El actor, Jesus Ochoa, acusó durante una rueda de prensa que la actriz de televisa y exsecretaria de prevención social de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Cynthia Klitbo, realizó malos manejos y abusos durante su cargo que abandonó hace varias semanas.

Ante esto la actriz en una entrevista para Ventaneando señaló que esas acusaciones eran falsas y que cuando ella tomó su puesto ya había un desfalco por más de 30 millones de pesos.

Además de eso, Cynthia, también platicó sobre una agresión que el secretario general de dicha organización la agredió con un platano, que acercó a su rostro, lo cual lo ha tomado como un tipo de acoso sexual al igual que Ochoa se metió a su oficina para espiarla y ver si mantenía una relación amorosa con alguien más de la asociasión.

Yo tenía otro concepto del señor Jesús Ochoa, yo no me imagine que me iba a enfrentar a una persona así, pero conforme va pasando el tiempo se está convirtiendo en un dictador y ahí esta la prueba, la gente lo quiere fuera y el señor no se piensa salir".