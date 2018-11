Danna Paola revela uno de los secretos mejor guardados de su carrera artística

Ciudad de México.- En un ejercicio de comunicación intrapersonal y reflexión sobre su trayectoria, Danna Paola aceptó el reto de entrevistarse a sí misma para la sección 'La auto-entrevista' del programa 'Hoy'.

La actriz de Élite inició la cápsula preguntándose a sí misma sobre si alguna vez se ha arrepentido de haber iniciado su carrera cuando tenía apenas cuatro años de edad.

Nunca me he arrepentido de algo en mi vida y yo creo que si no hubiera empezado tan pequeña no sería la mujer ni la artista que soy hoy, entonces he disfrutado mucho de cada etapa de mi carrera, he disfrutado todo y pues he aprendido mucho de la vida también", expresó la cantante.

Dado que durante la sección gran parte del interés se centró en la carrera de la artista, el conductor Chano Jurado no pudo evitar intervenir y preguntó a Danna Paola cuánto se tardaban en realizarle los característicos bucles de su personaje 'María Belén', lo cual llevó a la actriz a a revelar un gran secreto.

Danna Paola en la telenovela infantil 'María Belén'

No me lo van a creer pero eran completamente falsos. Mi mamá siempre me cuidaba el cabello desde muy niña, entonces eran dos postizos de cabello y me los ponían, y me los quitaban, y era maravilloso. Se tardaban cinco minutos en ponérmelos", declaró Danna.

Pero tal cómica incógnita nacida en los inicios de su carrera no fue el único comentario revelador que la intérprete hizo, ya que también aclaró que se encuentra felizmente soltera y que no es inmune a las constantes críticas que recibe en redes sociales, sobre todo después de la polémica que su figura ha causado recientemente.