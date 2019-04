“Decir que porque agarraron al ‘Chapo’ se terminan la drogas es absurdo”: Kate

Ciudad de México.- La actriz Kate del Castillo considera que el problema de la inseguridad en México proviene en gran medida de años de corrupción e injusticias por parte de quienes dirigen al país, por lo que exhorta a la sociedad a levantar la voz y así exigir que los funcionarios públicos cumplan con su labor.

En entrevista con la agencia informativa Notimex, la actriz se refirió a la detención de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán para explicar cómo las problemáticas del país no se resuelven de la noche a la mañana, un objetivo común para el cual cada ciudadano debe poner de su parte, sobre todo a la hora de denunciar el actuar incorrecto de los funcionarios.

En este sentido, Kate indicó que “debemos cuestionar al gobierno, y lo debimos haber hecho desde siempre, porque esas personas, esos funcionarios públicos, trabajan para nosotros no al revés”.

La actriz también habló sobre su situación legal actual y acerca de cómo van los procesos que emprendió tras haber manifestado ser víctima de una persecución penal de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, esto derivado de su reunión en 2015 con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Mi caso ya está cerrado desde hace tiempo. Ahora lo que sigue es que se resuelva la queja que puse ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, y la demanda que tengo contra la Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de Peña Nieto. Lo que a mí me importa, más allá de la compensación económica, que no es que no me importe, o la disculpa pública del estado hacia mi persona, es que exista un precedente”, expuso Kate del Castillo.