¿Desinterés? Estrella de 'GOT' revela no haber visto la última temporada

Estados Unidos.- El actor, Kit Harington, quien interpretó a 'Jon Snow', reveló durante una entrevista con el resto de sus compañeros de Game of Thrones que él no ha visto la última temporada de la famosa serie, misma que ha ganado 12 premios más este 2019.

Mientras eran entrevistados sobre el éxito de la serie el entrevistador tocó el tema de las fuertes criticas que tuvo el final de la serie, lo que llevó a la confesión del actor.

Kit explicó que el no haber visto el final de la producción fue su manera de sobrellevar la controversia que esta vivió por su temporada final y el como culminó.

Todavía no veo el programa. Así es como lidié con la controversia. No he visto cómo quedó la última temporada, pero sí sé como fue filmarla. Fue difícil de realizar y todos pusieron su amor y su dedicación en ella. Sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba bien dentro de la historia. Sabíamos qué era lo correcto para nuestros personajes porque vivimos en ellos los últimos 10 años. La controversia realmente no nos afectó", explicó Kit Harington.