Diego Verdaguer: "No entiendo cómo Luis Miguel dejó a Aracely Arámbula"

Ciudad de México.- El reconocido cantante Diego Verdaguer comentó hace unos días que estaba muy enojado con Luis Miguel por el pésimo trato que le da a sus hijos.

Yo lo admiro muchísimo de toda la vida, lo conozco desde niño, y le tengo un cariño muy grande, pero si yo tuviera un padre como Luis Miguel y fuera niño y no lo pudiera ver, definitivamente me sentiría muy triste, por eso dije que no estoy de acuerdo”, explicó.