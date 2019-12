Disney está en planes de desarrollo para futura película de 'Planet of The Apes'

Estados Unidos.- Luego de que el reinicio de El Planeta De Los Simios haya sido estrenado en 2011 con el nombre de Rise Of The Planet Of The Apes, las secuelas fueron bien aceptadas por cinéfilos y la última en estrenarse War for the Planet of the Apes fue un éxito comercial.

Según el medio The Hollywood Reporter, la compañía del ratón Mickey, Disney, está desarrollando una nueva película de esta franquicia, pero se desconoce si se tratará de una secuela de la película de 2017 o un reboot.

Se reveló que la persona a cargo del proyecto será el director de Maze Runner, Wes Ball. Por el momento se desconoce de alguna fecha o algo relacionado con su lanzamiento y los actores que podrían aparecer.