Disney responde a las críticas por 'La Sirenita': "Todo está dicho y hecho"

Ciudad de México.- Luego de toda la críticas que se ha originado en redes sociales por la elección de que una actriz afroamericana interpretar a Ariel en la nueva edición de La sirenita, Disney envío su respuesta.

A través de su cuenta de Instagram la compañía publicó una nota informativa titulada "Carta abierta a las pobres almas desafortunadas", en referencia a la canción que canta la villana Úrsula en la cinta animada.

La autora original de La Sirenita era danesa. Ariel es una sirena.Pero por el bien de la discusión, digamos que Ariel también es danesa. Las sirenas danesas pueden ser de color porque las personas danesas también lo son. Ariel puede colarse a la superficie en cualquier momento con sus amigos y mantener un buen bronceado. Los daneses que no son blancos también pueden tener cabello rojo de forma genética."

De esta manera, Disney justificó la elección del Rob Marshall, quien escogió a la cantante y actriz Halle Bailey para interpretar a Ariel.

Todo está dicho y hecho y si aún no puedes aceptar la idea que la elección de la increíble, sensacional, talentosa y hermosa Halle Bailey no sea otra cosa que el casting inspirado porque ella 'no se parece la caricatura', amigo tengo una noticia para ti. Eso es acerca de ti", finalizó Disney.