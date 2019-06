Ejecutivo a salida de Tania Rincón de 'VLA': "Si no es feliz, a lo que sigue"

Ciudad de México.- Hace poco más de un mes se anunció que Tania Rincón salía de Venga la Alegría, sin dar muchos motivos, ahora Alberto Ciurana, director de Contenido y Distribución de Televisión Azteca, detalló por qué la conductora salió de la emisión.

El ejecutivo habría asegurado que no es que dejen ir a los talentos, sino que ellos se van por su propia decisión.

No es que los dejemos ir, han habido casos en donde los talentos se cansan, no es la primera vez que me pasa, hay conductoras que dicen: 'ya me cansé de venir 10 o 15 años todos los días en la mañana y necesito ver a mi familia' y no puedes impedir que tengan una vida”.

La salida de Tania generó gran revuelo entre los televidentes, pues la guapa estrella se había ganado el corazón del público con su carisma y simpatía.

De acuerdo con TV Notas, Ciurana indicó que la michoacana dejó el famoso matutino porque quería tener tiempo para estar con su familia.

La gente tiene que ser feliz y si no es feliz en un lugar, pues a lo que sigue... Venga la Alegría está pasando por muchos cambios, pero el rating es igual eso no ha cambiado. ¿Qué ha pasado? Sí ha generado ruido porque Tania Rincón decidió hace unos días, bueno me lo dijo antes, me dijo: 'yo me quiero ir a cosa de deportes', entonces va a hacer lo de las copas y es muy respetable, entonces si ya no te sientes cómoda en algo, así es”, comentó Alberto, según una entrevista recogida por la mencionada revista.