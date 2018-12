El comentario por el que Natalie Portman pide perdón a Jessica Simpson

Estados Unidos.- En medio de la promoción de su nueva película, Vox Lux, la reconocida actriz Natalie Portman se ha visto envuelta en una controversial situación tras realizar un comentario sobre la cantante Jessica Simpson.

Cuando ofrecía una entrevista a USA Today, la protagonista de Amigos con derechos, quien se caracteriza por ser una incansable impulsora del movimiento #MeToo y de la búsqueda de la igualdad y los derechos de las mujeres, habló sobre la confusión que tuvo al ver a Jessica Simpson en la tapa de una revista.

Lejos de que las palabras de la actriz pasaran desapercibidas para la cantante, Jessica Simpson empleó sus redes sociales para expresar de forma directa a Natalie Portman la gran molestia que le había causado lo que dijo.

Me sentí decepcionada esta mañana cuando leí que yo te confundí por usar un bikini en una fotografía de una publicación que me fue tomada cuando aún era virgen en 1999. Como figuras públicas, ambas sabemos que nuestra imagen no está en nuestro control todo el tiempo, y que la industria en la que trabajamos seguido trata de definirnos y estereotiparnos".

Sin embargo, a mí me enseñaron a ser yo misma y a honrar las diferentes maneras en las que las mujeres se expresan, por lo que creí en ese entonces y creo ahora que ser sexy en un bikini y estar orgullosa de mi cuerpo no son sinónimos de tener sexo".

Siempre he abrazado el ser un modelo para todas las mujeres, para hacerles saber que ellas pueden lucir como quieran, usar lo que ellas quieran y tener o no tener sexo con quien quieran. El poder está en nosotros como individuos".

He vuelto una práctica mía el no avergonzar a otras mujeres por sus decisiones. En esta era del movimiento 'Time's Up' y del gran trabajo que has hecho por las mujeres, te invito a que hagas lo mismo", expuso Jessica Simpson.