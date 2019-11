El día que Eminem podría haber muerto a causa de una sobredosis

Estados Unidos.- Próximamente será lanzado el libro Not Afraid: The Evolution of Eminem, en este relatan el momento en el que el rapero, Eminem, estuvo a punto de morir a causa de una sobredosis, pero esto fue impedido por Elton John, quien además fue como el padrino de sobriedad del cantante.

Fue en el año 2007 cuando el famoso Marshall Bruce Mathers III, nombre real de Eminem, consumió el equivalente a cuatro bolsas de heroína.

Como una superestrella musical con casi 30 años de sobriedad en su haber, Elton John fue el mentor perfecto para ayudar a guiar a Marshall", escribe el autor Anthony Bozza.

Cabe mencionar que en aquel entonces el rapero consumía hasta 30 pastillas de vicodin por día, el cual es un opioide el cual es una clase de droga ayuda a aliviar el dolor físico.