“El pasado ya no existe”: Los consejos de amor de la novia de Enrique Peña Nieto

Ciudad de México.- Luego de que su nombre volviera a acaparar titulares por haber asistido junto a Enrique Peña Nieto a la boda de la hija del abogado Juan Ramón Collado, Tania Ruiz ha captado la atención de sus seguidores con consejos sobre el amor que van desde “no ser posesivos” hasta “olvidar” y “perdonar “el pasado de las parejas.

A través de Instagram Stories, la modelo dijo haberse percatado de que sus seguidores “hablan mucho de las relaciones de pareja”, por lo que decidió compartir sus opiniones y recomendaciones para quien se aventura a amar a otra persona.

Yo les recomendaría que no sean posesivas o posesivos porque lo peor en una relación es eso, prohibir a una persona hacer las cosas. Querer o amar no es poseer, o sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera y para eso es la confianza”, inició Ruiz.

La novia del expresidente de México hizo hincapié en lo importante que es la confianza en una relación amorosa, además de nunca pretender cambiar al ser amado.

Si no hay confianza no hay nada. Cuando cambias tanto a una persona ya después solo vas a amar tu propio reflejo en esa persona. No porque la persona sea así, sino porque tú ya la hiciste como tú querías que fuera y lo peor en una persona es cambiarle su esencia”, expuso la modelo.

Hay que confiar, si no hay confianza en verdad ninguna relación va a funcionar, porque la mente es súper poderosa y todas las emociones que tenemos es por lo que estamos pensando y la mente maquila muchísimas cosas que a lo mejor ni existen”, agregó la mujer de 31 años.

Finalmente, Tania Ruiz habló sobre el pasado y cómo este no debe influir en el presente de las relaciones, además de mencionar que al no olvidar el ayer no se puede realmente perdonar.

Otra cosa, el pasado ya no existe, ya deja de estar sacando cosas del pasado, ya no existe, ya ni lo puedes cambiar, ya está. De aquí para adelante, y si vas a perdonar a alguien no le estés trayendo cada que te peleas las cosas del pasado porque si no, no es perdonar. Perdonar realmente de corazón es olvidarte del pasado y de ahí para adelante”, externó.