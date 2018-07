El reencuentro entre Brad Pitt y Jennifer Aniston: se citan en Londres

Ciudad de México.- Los rumores sobre una segunda vuelta entre Brad Pitt y Jennifer Aniston volvieron a resurgir. Al parecer, la expareja está en contacto y ha decidido reunirse en Londres.

Los fanáticos de la estrella de Friends se sorprendieron cuando el año pasado anunció su decisión de terminar su matrimonio con el escritor y director Justin Theroux.

La noticia de que Aniston y Theroux siguieran caminos separados se produjo después de que Jolie solicitara el divorcio de Brad Pitt, citando diferencias irreconciliables.

"Brad y Jen han estado en contacto esporádicamente a lo largo de los años, pero mucho más consistentemente desde que se separó de Justin", afirmó una revista local.

El informante indica que Aniston viajará a la ciudad europea para filmar la comedia Murder Mystery de Netflix, mientras Pitt estará en el Reino Unido visitando a sus seis hijos.

Pitt se encuentra en este momento en Los Ángeles filmando Once Upon a Time in Hollywood, la próxima película Quentin Tarantino, con fecha de estreno el 26 de julio de 2019.