El romántico mensaje que comprobaría que Lewis es novio de la 'Chica del clima'

Ciudad de México.- La ‘Chica del clima’ es la conductora de Hoy, donde da los pronósticos de clima que tendrán las entidades de México. Además, es reconocida por su gran físico, el cual es muy elogiado en fotos y videos en sus redes sociales.

Yanet García ha dado de qué hablar por su posible relación amorosa con el exfutbolista de americano Lewis Howes publicó un instantánea en Instagram donde sale vestida de una manera ‘mística’. Pero lo que sorprendió fue el mensaje que acompañaba la foto:

I’m not perfect, but I’m always myself (no soy perfacta, pero soy yo misma)”.