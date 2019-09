"Él sabía que me tenía": Hombre asegura ser hijo de Juan Gabriel

Ciudad de México.- Joe García, quien asegura ser hijo de Juan Gabriel, recientemente fue entrevistado por uno de los reporteros de El Gordo y La Flaca, a quien le explicó cómo se enteró de quien era su padre y el por qué hasta ahora habla de su parentezco con el 'Divo de Juaréz'.

Yo siento que mi padre sabía que tenía un hijo, pero no supo como encontrarme, para comenzar yo no nací en México, nací en Estados Unidos", explicó Joe.

Joe comentó que el solamente quiere que la gente sepa de su existencia y así honrar la memoria de su padre manteniendo el respeto que se merece.

García relató que sus padres fueron amigos y que tuvieron una relación, de la cual nació él, sin embargo, contó que no fue hasta hace algunos años que ella le confesó quien era su verdadero padre por lo que decidió ir a buscarlo y en 2015 casi lo conoce durante uno de sus conciertos, pero admitió que no se atrevio a acercarse y se fue de ahí sin conocerlo.

Yo lo fui a buscar a él, porque no sabía si el sabía de mi y era nuestro primer encuentro, yo me fui del concierto, para mi fue algo muy emocional, muy fuerte con el tiempo, yo no le quise causar problemas a su persona, el representaba a México, solo quería conocerlo", confesó.