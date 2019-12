Ella podría aparecer en 'The Witcher' como personaje misterioso de los libros

Estados Unidos.- Una de las series más esperadas del mes de diciembre de 2019, sin lugar a dudas es The Witcher, una serie original de Netflix, aunque no se ha revelado casi nada sobre la sinopsis de los episodios, un portal dedicado a el universo de este The Witcher, ha revelado que un nuevo personaje sacado de los libros hará acto de presencia en el show.

Conforme dicta el sitio web Redanian Intelligence, la actriz Viola Prettejohn interpretará el papel de False Ciri (Ciri falsa en español), persdonaje que nunca apareció en la trilogía de juegos de CD Projekt RED, no obstante, su presencia fue de alta relevancia en el libro Time of Contempt de Andrzej Sapkowski.

Por el momento no hay ningún anuncio oficial por parte de Netflix o alguna persona encargada del proyecto, pero por otro lado, podría ser una sorpresa para los que han leído los libros de las aventuras y desventuras de Geralt de Rivia.