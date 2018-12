En 5 frases el mundo recuerda y honra la vida de John Lennon

Ciudad de México.- John Winston Lennon fue un músico británico conocido por ser líder de la banda The Beatles y por haber formado junto a Paul McCartney una de las parejas de compositores más exitosas del siglo XX.

Mark David Chapman fue quien decidió apagar la luz del famoso cantante un día como hoy pero de 1980, el también compositor fue recibido por su agresor quien decidió arrancarle la vida jalando el gatillo de su arma en varias ocasiones.

Hoy recordamos al legendario compositor de Imagine con 5 frases increíbles.

1. Mi rol en la sociedad o el de cualquier artista o poeta es intentar y expresar lo que sentimos. No decir a la gente cómo sentir. No como un predicador, no como un líder, sino como un reflejo de todos nosotros

2. Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja, y que la vida sólo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en nuestra vida merece cargar en las espaldas, la responsabilidad de completar lo que nos falta

3. El surrealismo tuvo un gran efecto en mi porque me di cuenta que la imaginación en mi mente no era locura. El surrealismo para mi es la realidad

4. Si alguien piensa que el amor y la paz son un cliché se debe haber quedado en los años sesenta, ese es su problema. El amor y la paz son eternos

5. Cuando hagas algo noble y hermoso y nadie se dé cuenta, no estés triste. El amanecer es un espectáculo hermoso y sin embargo la mayor parte de la audiencia duerme todavía

Sin duda el legado de John Lennon quedará en los corazones de los fans que lo vieron rugir una guitarra y los que actualmente son seguidores de The Beatles o de él en solitario.

¿Recuerdas otra frase del también activista y pacifista?