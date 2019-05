En medio de especulaciones, Ingrid Coronado visita foro de Televisa

Ciudad de México.- Después de que surgieran rumores sobre su posible participación en un nuevo reality show a transmitirse por Televisa llamado The Masked Singer, Ingrid Coronado, exconductora del matutino de TV Azteca Venga la Alegría, vistió la televisora de San Ángel para participar en el programa Intrusos.

La presentadora, quien no había estado en las instalaciones de Televisa desde hacía 20 años, fue al espacio conducido por Juan José Origel, Atala Sarmiento, Martha Higareda y Aurora Valle para promocionar su libro El Sauce llorón, un cuento cuyas regalías se donan a la organización Save de Children México.

Por supuesto, Ingrid no pudo evitar ser cuestionada sobre cuál era su sentir al regresar a la empresa en la que trabajó en sus inicios.

Ay pues raro. Además me dicen ‘¿te acordabas?’, (ella contestó) pues no, la verdad no, pasó mucho tiempo, uno pierde la memoria. Lo último que hice fue Garibaldi, después me fui a tener a Emiliano, mi hijo, y ya después me fui a Azteca 19 años”, dijo Coronado.

Asimismo, la exconductora de VLA enfrentó algunos de los rumores que giran en torno a su posible regreso a la televisión.

Ingrid aclaró que de momento se encuentra una “soltería de pareja y laboral”, aunque “si llega alguien que me enamore, pues bienvenido, pero no estoy buscando”.

Sin rodeos, Aurora Valle preguntó a Ingrid que si eran ciertas las versiones sobre que podría formar parte de un proyecto de Televisa, a lo que la presentadora respondió diciendo que solo ha recibido propuestas.

He tenido algunas ofertas, pero la verdad todavía no he encontrado el proyecto que me gustaría hacer, entonces estamos en pláticas”, expuso, además de especificar que a ella le gustaría hacer un reality show o un programa de concursos.

Ingrid Coronado en el programa 'Intrusos'/Instagram

Ingrid Coronado se mostró sorprendida cuando le expusieron que había rumores sobre que conduciría The Masked Singer al lado de Omar Chaparro.

¿A sí? Pues no sé, si me invitan yo voy feliz… Muchas veces las otras personas saben más de uno que uno”, externó la conductora, quien no descartó poder aceptar la propuesta en caso de llegarle una invitación, ya que “no tengo ningún compromiso con ninguna televisora”.

Finalmente Ingrid Coronado también negó el rumor de que estaría por integrarse al programa Hoy, ya que aclaró que solo visitará el matutino, el cual es la competencia directa de su antiguo trabajo.

En medio de la plática con los conductores de Intrusos, Ingrid tuvo la oportunidad de hablar sobre su relación con TV Azteca, televisora con la que asegura se encuentra muy agradecida.

Estoy muy agradecida porque fueron 19 años en donde estuvimos cosechando muchísimos éxitos y donde tuvimos una relación laboral que fue como de toda una familia; pero hoy por hoy están las puertas abiertas, no tengo una relación laboral directa con ellos, así que si hay una propuesta tanto de ellos como de otro lugar estoy abierta a la posibilidad”, dijo.