Enrique de Sussex y el cruel comentario contra Guillermo de Cambridge

Ottawa, Canadá.- Fieles seguidores de la corona británica han revivido un cruel comentario que Enrique de Sussex realizó en contra de la calvicie de su hermano mayor, Guillermo de Cambridge, con quien lleva una relación bastante tensa y distante desde hace varios meses.

Desde mayo del 2019 se comenzó con los rumores de un distanciomento entre los duques de Sussex y los duques de Cambridge, mismos que fueron confirmados por el esposo de Meghan de Sussex tras su viaje a África y que aumentarios tras el Megxit.

Hace diez años los hermanos mantenían una estrecha relación, en la cual de vez en cuando bromeaban sobre el otro en público, mostranso su gran sentido del humor, pero ahora todos esos comentarios son tomados como pistas de la inminente separación de los dos hijos de Lady Di y el Príncipe Carlos.

Sin embargo, una de esas bromas actualmente han visto nuevamente la luz y se ha tomado como un cruel ataque al futuro rey del Reino Unido.

Un par de añis atrás los hermanos se retrataron juntos con sus uniformes y conmemoraciones militares, retrato que el menor de ellos criticó como un experto señalando que a él lo pusieron muy pelirrojo y a Guillermo con demasiado pelo.

No sé, me veo un poco más pelirrojo de lo que soy en la vida real, creo. Y a él le dieron más pelo. A parte de eso, es lo que hay, pero me gusta, pudo haber sido peor", expresó Enrique.