Entre lágrimas Carmen Salinas lamenta muerte de Edith, la “mejor Aventurera”

Ciudad de México.- Con una voz entrecortada que refleja ese profundo dolor que embarga a todo el que pudo conocer o apreciar el talento de Edith González, Carmelita Salinas lamentó en una llamada telefónica para el programa Hoy la partida de la actriz, quien asegura ha si la mejor intérprete en la obra Aventurera.

No lo puedo creer, no lo concibo, no entra en mi cabeza que... No, no puede ser que esté muerta, no puede ser, no puedo creer”, externó Carmelita entre sollozos a los conductores Paul Stanley, Galilea Montijo y Andrea Legarreta.