"Eras preciosa, ya no": Periodista se le va a la yugular a Niurka por cirugías

Ciudad de México.- El controversial periodista de Espectáculos Gustavo Adolfo Infante arremetió contra la vedette cubana Niurka luego de que ella criticara el aspecto de la actriz Lucía Méndez, a quien comparó con el fallecido cantante Michael Jackson.

El periodista criticó las palabras de Niurka y aseguró que "está a cinco cirugías" de deformar completamente su apariencia, ya qu argumentó que es notorio el cambio en su rostro por tanto 'arreglito'.

Según Infante, la cubana ha modificado tanto su belleza natural que "ya no es la Niurka preciosa que conocíamos, es otra".

Las declaraciones de la vedette contra Méndez al parecer no le gustaron al conductor del programa De Primera Mano pues, según manifestó:

Yo no soy el abogado del diablo ni de Lucía Méndez (...) que ella se defienda sola (...) pero que (Niurka) no venga a decir 'soy preciosa, soy hermosa', eras muy bonita, no nos engañemos", declaró el periodista.