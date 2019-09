"Eres una don nadie": Laura Bozzo 'arremete' contra Yolanda Andrade

Ciudad de México.- La famosa conductora, Laura Bozzo, nuevamente 'arremetió' molesta contra Yolanda Andrade por la polémica disputa con Verónica Castro, quien anunció su retiro del mundo del espectáculo por los rumores de su supuesta boda.

Bozzo se mostró sumamente molesta y se señaló "indignada" mientras daba su opinión sobre el tema en la sección, Laura opina, que tiene cada viernes dentro del programa El Gordo y La Flaca.

No voy hablar ni como amiga, que no lo soy, ni como conductora de televisión, hoy voy hablar como una de las millones de fans de Verónica Castro, como una persona que disfruto toda su vida de su talento, de sus novelas, de su arte y no puede ser posible que por una desubicada, para mi como los reptiles, ese tipo que te ataca por la espalda como Yolanda Andrade se vaya a retirar de la vida artística", dijo molesta Laura.