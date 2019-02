Erika Buenfil y más actores sin la exclusividad con Televisa desde 2018

Ciudad de México.- Para la mayoría resultó algo inesperado y una decisión que llegó en tiempos complicados, sin embargo, varios de los actores que sufrieron la pérdida de su exclusividad con Televisa han encontrado en este término de contrato una oportunidad de emprender nuevos caminos en el mundo del entretenimiento.

Figuras de la talla de Jorge Salinas, Erika Buenfil y Eric del Castillo se han sumado a ese grupo de de artistas que ya no forma parte de las filas de la televisora de San Ángel, una lista que ha crecido desde 2018 y hasta este comienzo de año.

De acuerdo con Alejandro Zúñiga, propietario de una canal de espectáculos, quienes han perdido su contrato de exclusividad en el último semestre son Chantal Andere, Sara Corrales, David Zepeda, Erika Buenfil, Arturo Carmona, Erik del Castillo y Alejandro Ávila.

A este listado pertenece también Jorge Salinas, quien en junio de 2018 se enteró de que su contrato ya no se renegociaría. El actor se integró a un proyecto de teatro y en septiembre de ese año ya tenía contrato para formar parte de una telenovela de Imagen Televisión.

Por su parte, Erika Buenfil se topó con la sorpresa de no tener exclusividad con Televisa apenas a principios de mes, un término de contrato que llega después de 40 años de servir a la empresa y que, confesó, la tomó por sorpresa pero también confiada en que saldrá adelante en otros proyectos.

Pocos días después de que se conociera el caso de Buenfil, el periodista de espectáculos Álex Kaffie expuso en una columna que Sara Corrales tampoco trabajaría más para la televisora.

En dicho texto, Kaffie también mencionó que Alejandro Ávila y Arturo Carmona, quienes actualmente tienen proyectos con la televisora, también estarán en la lista de quienes ya no son exclusivos de dicha compañía.

También en este mes Chantal Andere habló ante las cámaras de Sale el Sol para explicar que su contrato había terminado después de 28 años de proyectos con Televisa, una salida que dice ahora le da la oportunidad de seguir nuevas ilusiones.



En cuanto a su mamá, la gran actriz Jacqueline Andere, se ha especulado en los últimos días que ella podría ser la siguiente en enterarse en corto que ya no tiene exclusividad. “Lo que pasa es que Televisa es una empresa y tiene que hacer ajustes, no me han avisado sobre mi caso, pero tiene que suceder esta semana”, expuso Jacqueline a Sale el Sol este martes.

Por su parte, David Zepeda no estaría tan conforme con la pérdida de su contrato de exclusividad, ya que, según Alejandro Zúñiga, el actor llevaría tal cancelación a los tribunales. El intérprete forma parte del elenco de Por amar sin ley.

Finalmente, Eric del Castillo ha expuesto en diversas entrevistas que supo del final de su contrato cuando acababa de ser operado. Ahora, el actor trabaja en una serie y tiene en puerta otro proyecto de ese formato y una película.