“Es solo un consuelo”: Así confesó Gabriel Soto a Geraldine su infidelidad

Ciudad de México.- Intuición, indirectas en redes sociales y una inevitable confesión formaron parte del proceso que Geraldine Bazán dice haber vivido al descubrir que Gabriel Soto le había sido infiel con Irina Baeva, quien se habría burlado de ella con la búsqueda de evidenciar su romance.

En las que significan sus primeras declaraciones sobre su separación de Soto y el papel que la actriz rusa habría tenido en dicho rompimiento, Geraldine publicó un video en su canal para contar con detalle lo que ella indica “realmente pasó”.

Geraldine explicó que ella antes seguía a Irina Baeva en redes sociales y que poco a poco comenzó a notar que las publicaciones de la rusa parecían ser una burlesca referencia a que algo pasaba entre ella y Gabriel. La respuesta de Soto al volvérsele a cuestionar sobre un posible romance terminó por confirmar todo para Bazán.

Empecé a notar diferente tipo de mensajes subliminales, por así decirlo… Poco a poco fueron muchas imágenes y diversas historias y posts en Instagram que algo empecé a intuir. Las mujeres no nos equivocamos en esos aspectos, que me llevó a nuevamente hablar con mi exmarido y preguntarle: ‘Oye, ¿algo está sucediendo entre esta chica y tú?, porque o algo pasa o ella está intentando que se piense que algo sucede entre ustedes’. La respuesta en ese momento de mi exmarido fue: ‘No va a volver a suceder’. Supongo que él se refería a que no volvería a suceder que ella subiera este tipo de Historias o de mensajes a las redes sociales, lo cual también me confirmaba que algo estaba sucediendo.