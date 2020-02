"Es un psicópata": Alejandro Tommasi revela que su exesposo lo acosa

Ciudad de México.- Alejandro Tommasi habló sobre el acoso que recibe por parte de su exesposo, Óscar Ruiz, le está ocasionando, situación que ya publicó en sus redes sociales para que su familia, amigos y seguidores se enteraran de la terrible situación.

No es que haya regresado, nunca se ha ido, él está obsesionado”.

Contó que muchas personas le dijeron que no lo hiciera caso pero que no saben que es una persona obsesiva que puede hacer daño.

"No sabe hacer nada, vive de otras personas y no sabe hacer nada y no es nadie, por eso trata de vender notas falsas”, esto cuando se enteró que estaba buscando a otros medios para hablar sobre él.

Los médicos que lo trataron por las drogas y el alcohol lo definieron como una persona con problemas mentales… es un psicópata”.

Finalizó diciendo que ha amenazado a su familia, hasta el punto de obtener sus números telefónicos para ofenderlos, pero destacó que no él teme por su vida. Además de que las autoridades no lo ayudaron cuando fue golpeado, diciendo que el Gobierno no hace su trabajo.