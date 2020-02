"Es una pesadilla": William humilla a Meghan y Harry con dura indirecta

Reino Unido.- El Príncipe William durante su visita a un centro de rehabilitación en Leicestershire, sorprendió a los presentes al realizar un cómica broma sobre algunos miembros de la familia real exclamando que eran "una pesadilla", ¿acaso se trataban de Meghan Markle y Harry?

Este martes 11 de febrero los dos futuros reyes del Reino Unido -William y su padre, el Príncipe Carlos- se encontraban en un centro de rehabilitación para militares con discapacidades o fuertes lesiones, al cual también asistieton sus respectivas esposas, Kate Middleton y Camila Parker Bowles.

En un momento el duque de Cambridge y el duque de Cornuellas bromeraron juntos, sorprendiendo ya que ambos suelen ser simpáticos pero dentro de su estricto papel como herederos al trono.

Cuando hay cuatro de nosotros es una pesadilla", exclamó William: "¡Somos demasiados!", respondió a la broma Carlos.

Las risas tras la broma no se hicieron esperar, mismas que continuaron ante las nulas habilidades del hijo mayor de Lady Di para el basquetbol en sillas de ruedas, pues pese a sus mejores intentos no lograba encestar el balón, incluso su padre muy 'amorosamente' le dijo que "no va a entrar", aunque el royal de 37 años no se rindió hasta que pudo encestar.