"Está enfermo": Víctima de Epstein asegura que Andrés abusó de ella

Reino Unido.- Virginia Roberts, víctima de Jeffrey Epstein, nuevamente aseguró que el Príncipe Andrés abusó de ella y lo señaló como un "enfermo", además de pedirle al pueblo británico que se uniera en su lucha contra el royal de 59 años, ya que está era una historia de una persona "traficada" y "abusada".

Imploro a las personas en el Reino Unido que se paren a mi lado, que me ayuden a pelear esta pelea, que no acepten que esto está bien. Esta no es una historia de sexo sórdido. Esta es una historia de tráfico, esta es una historia de abuso y esta es la historia de la realeza de sus muchachos", dijo Virginia.