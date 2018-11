Este actor de Flash confiesa que fue acosado sexualmente en su juventud

Ciudad de México.- El actor de We Need To Talk About Kevin, se ha convertido en un caso más de tantos de los actores que forman parte del #MeToo.

El actor de Fantastic Beasts: The Crimes of Grinderwald, de 26 años de edad, dijo que fue acosado sexualmente por un director de cine, cuando era menor de edad.

Ellos me dieron vino y yo era menor", Miller compartió su historia en The Hollywood Reporter. "Ellos fueron como, "Oye, deseas estar en nuestra película acerca de la revolución gay". Y eso fue como "No, ustedes son monstruos".

Él no reveló el nombre del director, o el título de la película, pero él elogió el clima actual y su intolerancia por el comportamiento inapropiado.

Es una gran edad para ser como", ¿sabes qué? Eso es inaceptable ", y es sorprendente para muchos de nosotros verlo. "Porque, como, todos sabíamos que era inaceptable cuando nosotros, jodidamente sobrevivimos". Eso es lo que es Hollywood ", dijo. "Pensé que todos sabíamos que éramos trabajadores sexuales".

Miller, quien también aparecerá como el personaje titular en la película independiente Flash de DC Comics 2020, mencionó que espera que los hombres poderosos se "sometan" a las mujeres.

Los Hombres poderosos, no saben lo mucho que ellos quieren someterse a una mujer, un poder femenino, pero deberían", dijo. "Aconsejo que lo hagan de inmediato porque están jodiendo el mundo".