"Estoy en un terreno desconocido": Irina Shayk sobre su ruptura con Bradley

Estados Unidos.- En la nueva edición de Vogue, la modelo rusa, Irina Shayk, abordó el tema de su expareja Bradley Cooper, con quien vivió cuatro años de relación y procreó a Lea de Siene, una pequeña de dos años de edad.

Asimismo, Shayk reveló que se encuentra en "un terreno desconocido" luego de su ruptura con el actor de Hollywood en junio del año pasado y señaló que experimentó cosas nuevas con él.

Creo que en todas las buenas relaciones traes lo mejor y lo peor, es solo la naturaleza de un ser humano. Dos grandes personas no tienen que hacer una buena pareja. Hemos tenido mucha suerte de experimentar lo que teníamos el uno con el otro”, expresó al top model.

Con respecto a su etapa como madre soltera, Irina detalló que ha sido complicado encontrar un balance entre pasar tiempo con su pequeña y en su vida laboral en las pasarelas.

Es difícil encontrar un equilibrio entre ser madre soltera y ser una mujer trabajadora y proveedora. Confía en mí, hay días en que me despierto y pienso: “Dios mío, no sé qué hacer, me estoy desmoronando”, dijo la rusa.