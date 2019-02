Eventos públicos del cast de ‘Roma’ terminan con los Oscar, dice Cuarón

Estados Unidos.- Las noches de alfombra roja, de compartir con colegas y de disfrutar de una cita para honrar a lo mejor del cine acabarán pronto para el elenco y equipo de Roma, la película de Alfonso Cuarón que aspira a 10 premios Oscar.

Precisamente la gala de los reconocimientos de la Academia significa la última y gran ocasión por atender en el calendario de los actores, productores y demás personas que hicieron posible la realización del filme semiautobiográfico que se ha ganado el aplauso de la crítica.

De acuerdo con portales, el cineasta mexicano aclaró esto en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mora, espacio en el que también dio respuesta a los señalamientos que ha recibido Yalitza Aparicio por su forma de transmitir las emociones que conforman al personaje de ‘Cleo’.

Las declaraciones de Cuarón corresponden a la reciente actividad en redes sociales de Yalitza y Marina de Tavira, quienes compartieron en Instagram Stories que ya participaron en su última sesión de preguntas y respuestas como parte de los compromisos de Roma, esto luego de una proyección de la película en Los Ángeles.

Con respecto a las críticas que Yalitza ha recibido y que han cuestionado su nominación al Oscar a la mejor actriz, Cuarón expuso:

Yalizta es de los mejores actores con los que yo he trabajado. Es un error y es una actitud bastante racista de quienes piensan que ella solo se estaba interpretando a ella misma, es dar una limitante tan grande a una mujer simplemente por su bagaje indígena. Esta mujer no tiene nada que ver con ‘Cleo’, esta mujer creó a ‘Cleo’, no cualquier actor puede crear esos momentos con esos recursos emocionales tan profundos como lo hizo Yalitza”.