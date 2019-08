Exsuegra de Kaitlynn Carter 'arremete' contra los que juzgan el beso con Miley

Estados Unidos.- Linda Thompson, recientemente uso su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje donde 'arremetió' en contra de todos aquellas personas que juzgaron y criticaron el beso que su exnuera, Kaitlynn Carter y Miley Cyrus, protagonizaron en playas italianas.

En dicho mensaje la madre de Brody Jenner, ex de Kaitlynn, señaló que no debería de ser juzgada por su decisiones y que lo único que se debería de juzgar es a uno mismo no a externos.

Las únicas personas que tenemos derecho a juzgar somos a nosotros mismos ... cómo reaccionamos y respondemos a las vicisitudes, decepciones, fracasos y éxitos de la vida. Que nos esforcemos por hacerlo con gracia, humildad, templanza, comprensión, compasión, amabilidad, perdón y amor. Si simplemente comenzamos con la superación personal, la humanidad podría beneficiarse enormemente", textualizó Linda.

Esto llegó a los ojos de su exnuera, quien inmediatamente le respondió con un exacto, lo que se cree fue una manera de agradecer el respeto y comprensión de Thompson quien también le contesto:

Y para que conste, cariño, la única 'sombra' que arrojo es mi propia sombra alejándose del drama. Sabes que te quiero. Siempre lo he hecho y siempre lo haré".