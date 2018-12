(FOTO) El cuantioso desayuno que no te esperabas en la dieta de Thalía

Estados Unidos.- La figura de Thalía ha sido siempre objeto de los más curiosos rumores, de admiración e inspiración, principales razones por las cuales sus fans siempre se encuentran ávidos de información sobre los hábitos de la cantante a la hora de comer.

Aunque a través de sus redes sociales la artista tiende a mostrar las deliciosas comidas que llenan de energía su día a día, la tarea de conocer la dieta de Thalía sigue siendo de interés, pues algunas de sus fieles seguidoras desearían lograr adoptar prácticas que les permitan estar saludables por dentro y por fuera.

Para fortuna de sus fans, Thalía compartió por medio de Instagram una de sus mejores opciones de desayuno para un día ocupado, alimento que sorprende al ser cuantioso y, sin generalizar, delicioso para una gran cantidad personas.

Dado que recientemente tuvo que madrugar para comenzar las grabaciones de un nuevo videoclip musical, Thalía llevó consigo un recipiente con cuatro huevos cocidos para comer.

No me van a creer pero me vine a un rincón a comer estos huevos porque no quiero la peste de huevo por todo el lugar", dijo la intérprete en un clip, para luego compartir una fotografía de su desayuno.