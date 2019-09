FOTO: Mick Jagger es captado al lado de 'misteriosa' joven que no es su novia

Londres, Inglaterra.- El intérprete Mick Jagger fue captado la noche del miércoles mientras salía de un elegante restaurante al lado de amigos y de una 'misteriosa' joven, cuya identidad hasta ahora no ha trascendido.

De acuerdo con reportes, el líder de The Rolling Stones disfrutó de una cena con el grupo en el restaurante Laylow.

Con un juvenil 'outfit', el músico de 76 años fue visto mientras caminaba por el estacionamiento del lugar acompañado por varios de sus amigos y la joven, quien portó para la ocasión un vestido y botines hasta los tobillos.

Como se ha de recordar, Mick Jagger mantiene una relación con la bailarina estadounidense Melanie Hamrick desde hace varios años.

La miembro del American Ballet Theatre y el vocalista de The Rolling Stones tiene un hijo llamado Dev.

Según reportes surgidos en el pasado mes de febrero, se especula que Melanie ha “domado” al rockero, después de que Jagger le asegurara que está comprometido con su relación.

Por su parte, el año pasado la reconocida bailarina habló sobre su relación con el famoso músico durante una entrevista.

No me veo a mí misma como una 'baby mama'… En el sentido técnico, no estoy casada con el padre de mi hijo. Pero estoy en una gran, maravillosa relación con él. Así que no me veo a mí misma de esa forma… Bailo con una de las compañías de ballet más reconocidas en el mundo. Ser puesta en esa categoría es insultante e insulta a mi novio”, expuso Melanie entonces.