Famoso actor afirma que tenía la cura para Edith González: "Ella no creyó"

Ciudad de México.- A casi dos meses de la muerte de Edith González, un famoso actor reveló que él podría haber curado a la rubia pero “no creyó”.

Se trata de Alejandro Tommasi, quien confesó en entrevista con TVNotas que tiene el poder de sanar y que se había ofrecido a curar su padecimiento de cáncer.

El famoso detalló que practica la “sanación crística”, que consiste en que el sanador “absorbe energías del cielo y de Dios” y se ayuda de sus manos para trasmitirla.

Tommasi explicó que él tenía total disposición para ayudar a Edith pero ella no quiso no creía en dicho procedimiento.

Ella no creyó en mí ni en las sanaciones… Me enteré de que se fue a Cuba, a que le encapsularan el tumor, pero eso no iba a ser para siempre. Cuando regresó a México le volví a mandar mensajes y le supliqué que me hiciera caso, pero ya no me contestó nada”, confesó el actor.