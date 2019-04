Fan de 'Star Wars' predice el nombre del Episodio IX desde hace 7 años

Ciudad de México.- Este domingo se reveló que el nombre del Episodio IX de Star Wars será The Rise Of Skywalker, detalle que no pasó desapercibido para nadie.

Sin embargo, un fan de la saga y usuario en Twitter, Gabriel García, posteó un tweet en 2012 donde le acertó al nombre de la película.

Star Wars Episode 7 The Rise of Skywalker. The Emperor lives. — Gabriel Garcia (@GabbyG41) 22 de noviembre de 2012

El título se siente como el correcto para esta película. Sé que es provocativo y levanta muchas preguntas, pero creo que cuando vean la película verán la intención y lo que significa", reveló J.J. Abrams.

Muchos fans han tratado de preguntarle al autor del mensaje de dónde salió la coincidencia. Sin embargo, Gabriel García no ha usado su cuenta desde hace mucho tiempo.