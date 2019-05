Frida Sofía niega aborto y afirma que drogadicción de 'La Guzmán' la dañó de niña

Ciudad de México.- Los dimes y diretes entre Frida Sofía y su madre, la cantante Alejandra Guzmán, no paran. Luego de que la hija de la rockera negara que fuera apoyada económicamente por ella, aseguró que su exnovio Christian Estrada en realidad es el único que esta mantiene.

La joven además manifestó sentirse sumamente dolida por la supuesta relación que aún sostiene 'La Guzmán' con su expareja, pues según Frida, la cantante sabe que no le parece y continúa haciéndole daño.



Al ser cuestionada por la prensa sobre si le guarda rencor a Alejandra, la joven replicó:

De niña me hizo daño, pero como estaba bajo la influencia de algunas sustancias, no la culpo, más bien la perdono por las condiciones en las que estaba”.

Finalmente, Frida Sofia aclaró el rumor con respecto a que había abortado un hijo de Christian Estrada, y respondió a la versión de su ex, quien en alguna ocasión reveló que pensaba casarse con ella.

Ay, no mam&%, eso ya lo habían dicho hace tiempo, pero es la mentira más grande, fueron sólo pocos meses al lado de él y nunca hubo ningún embarazo ni aborto. Es un trepador. La que me rompió el corazón es mi mamá, porque este tipo pudo haber sido cualquiera, que no se sienta tan importante (…) ese tipo es un mentiroso; si de verdad está seguro, que hable y enseñe las pruebas; ¿cómo va a tener él una prueba de embarazo que no existe?, que muestre el chat que supuestamente le mandé y donde le dije que estaba embarazada”, remató.