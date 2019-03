Frida Sofía se defiende de críticas y lamenta no poder estar con su abuela

Estados Unidos.- Cansada de los comentarios negativos, insultos y críticas que recibió luego de las polémicas declaraciones que hizo sobre su prima Michelle Salas, Frida Sofía compartió una serie de mensajes en Instagram Stories en los que se defendió y expuso lo mucho que le dolía no poder estar al lado de su abuela en estos momentos en los que aparentemente padece de su salud.

La hija de Alejandra Guzmán compartió capturas de pantalla de los ataques que usuarios de redes sociales le escriben, quienes incluso llegaron a ofender a Silvia Pinal.

Posteriormente, la joven se dirigió a quienes la han señalado y se refirió al problema migratorio que tiene.

Ahora mi pregunta es… ¿te sientes mejor? Defendiendo a “mi prima”, la que no te hace caso ni a ti? Si yo soy “pu***, grosera, pen***…” y ni me conoces. ¿Qué es ella? No voy a dejar de hablar la verdad y no me voy a callar mis sentimientos. Como bien me lo recuerdan, estoy sola. Hace años que no veo a mi familia y hace años que llevo un peso encima que no me pertenece. Todo por dejar a la gente que menos me quiere bien”, escribió Frida Sofía.