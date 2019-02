"Fui con mis compas": Facundo responde a Chapoy tras visitar Televisa

Ciudad de México.- Para Facundo, el hecho de que TV Azteca, donde trabaja, le haya dado oportunidad de ir a un programa de Televisa en días pasados, es señal de que las cosas están cambiando.

La semana pasada, el actual conductor del programa de concursos del Ajusco, Mi pareja puede, asistió como invitado de la emisión Me caigo de risa, de la empresa de San Ángel.

Esto generó que, a través de un Twitter, Pati Chapoy cuestionara si se podía o valía hacer eso.

Fui de invitado a un programa de Televisa, lo cual me parece como muy sano dentro de Azteca, que por primera vez dejan hacer eso, es como decir: ‘trabajamos nosotros contigo pero no somos dueños de ti y te damos chance de que hagas lo que quieras’. Al final yo pedí permiso y me dijeron: ‘sí claro, ve, pásatela bien, diviértete’”, explica Facundo.